ألفريد شرودر.. مدرب بنزعة هجومية مطالب بإعادة أمجاد «الزعيم»

يواصل مدرب فريق العين الجديد، الهولندي ألفريد شرودر اجتماعاته المغلقة مع إدارة نادي العين للتحضير للموسم المقبل بصورة مبكرة، خصوصاً أن الوافد الجديد لديه فلسفة مختلفة مقارنة بسلفه الأوكراني ريبروف، كونه صاحب نزعة هجومية بحتة ولا يحبذ التمريرات الكثيرة للوصول لمرمى المنافسين، ما سيضع على عاتق إدارة النادي ضرورة توفير الأدوات اللازمة له لإعادة أمجاد «الزعيم»، وبناء فريق قوي ينافس على كل الجبهات في وقت اشتهر فيه شرودر بأنه لا يعرف الاستقرار كثيراً.

وكانت شركة العين لكرة القدم أعلنت من خلال حساب النادي الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع شرودر من أجل خلافة ريبروف الذي انتهى عقده مع الفريق بعد موسمين كان الأول ناجحاً والثاني أقل من الطموح، ووجدت الإدارة «العيناوية» في الهولندي كل الصفات المناسبة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ويبدأ المدرب مشواره مع العين من المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في إحدى الدول الأوروبية في أغسطس المقبل، وهي الفترة التي سيعمل خلالها المدرب لنقل فكره للاعبين تحضيراً للموسم الجديد، إذ إن طريقة شرودر تعتمد على الجانب الهجومي كثيراً، كما يعرف عنه أنه لا يلتزم بطريقة واحدة.

وسيقع على عاتق المدرب الجديد التعامل مع التركة الثقيلة التي خلفها ريبروف، إذ إن أبرز الصعوبات تتمثل في خروج العين من الموسم المنصرم دون لقب، حيث حل وصيفاً لشباب الأهلي الفائز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي والتي خسرها جميعاً أمام الشارقة. وينافس العين على أربع بطولات في الموسم المقبل، بينها أبطال آسيا وهو الهدف الرئيس الذي وضعته الإدارة للمدرب، خصوصاً بعد غياب العين عن البطولة في المواسم السابقة، كما أن المدرب مطالب بالمنافسة على الألقاب المحلية على حد سواء. ولا يملك شرودر معرفة كافية بكرة القدم الإماراتية إذ ستكون التجربة الأولى عربياً له بعد إقالته من نادي أياكس أمستردام الهولندي بسبب سوء النتائج وذلك قبل نهاية عقده الذي كان مقرراً أن ينتهي في 30 يونيو 2024، لكنه في المقابل سيكون ثاني هولندي يتولى تدريب العين عقب مواطنه تيني ريخس 2006-2007. وطوال مسيرته التدريبية ظل شرودر يعمل في الظل مدرباً مساعداً بداية من فيتيسي وتفينتي الهولنديين في السنوات الخمس الأولى من مسيرته التدريبية، وثلاث سنوات مع هوفنهايم الألماني، وفي موسم 2018-2019 مع أياكس مساعدا لمدرب مان يونايتد الإنجليزي الحالي إريك تين هاغ، كما عمل مدرباً مساعداً في برشلونة الإسباني في موسم 2020-2021 مع مواطنه رونالد كومان.

وكانت الانطلاقة الحقيقية لشرودر في يناير من 2022 بعد أن تولى تدريب كلوب بروج البلجيكي وتوج معه بلقب الدوري، بعدها عاد لتدريب أياكس خلفاً لمواطنه تين هاغ الذي انتقل إلى مان يونايتد الإنجليزي. ورغم الآمال العريضة التي كانت معلقة على شرودر، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع مع أياكس، ويستعد الآن لمشوار وتحد جديد مع العين.

• شرودر عمل سابقاً مساعداً لمواطنه كومان في برشلونة، وتوج بلقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج، وقاد أياكس الهولندي في الموسم المنصرم.