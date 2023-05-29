عبدالله الجنيبي: الموسم المنصرم كان مليئاً بالتحديات والقادم أفضل

شدد رئيس اتحاد الكرة المؤقت، رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي، على أن الموسم المنصرم كان مليئاً بالتحديات، كما شهد تحقيق العديد من النجاحات، قائلاً إن «القادم أفضل». وقال الجنيبي في تصريحات صحافية عقب نهاية لقاء العين والشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أول من أمس، والذي شهد تتويج الشارقة بلقب البطولة: «أستطيع أن أقول للجميع إن القادم سيكون أفضل، أي نجاح يتحقق لابد أن يُشكل تحدياً كبيراً، وأنا على ثقة من قدرتنا على تحقيق نجاح مماثل في المواسم المقبلة، يزيد عما تحقق هذا الموسم».

وأضاف: «سنجري عملية تقييم شاملة لما سبق، وسنعزز من النجاحات التي خرجنا بها، وسنعمل على تلافي أي سلبيات، لإحراز التقدم الذي نطمح إليه ويتمناه الجميع». وقال إن «نقل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عبر 11 قناة خارجية، تأكيد على أن المسابقات المحلية أصبحت تحظى بمتابعة خارجية كبيرة، ولولا التطور الفني والحضور الجماهيري، ما كان يُمكن أن نصل لتلك المتابعة المميزة للأنشطة التي نُنظمها». وقال إنهم في الرابطة محظوظون كثيراً بدعم القيادة الرشيدة، والمؤسسات الوطنية، قائلاً إنه يعزز من تطور المسابقات، ومن مستوى اللاعب الإماراتي وكرة القدم على وجه الخصوص. وهنأ الجنيبي الشارقة على إحراز لقب الكأس، والعين على بلوغ المباراة النهائية.