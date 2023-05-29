أحمد هلال يحتفل باللقب الـ 30 مع فريق الشارقة لكرة اليد

احتفل قائد فريق الشارقة لكرة اليد، أحمد هلال بلقبه الـ30 مع «الملك»، وذلك بعد تتويج الفريق بكأس رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت في الفجيرة أول من أمس، وفاز بها الشارقة بنتيجة 23 - 20. وقال أحمد هلال لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد للغاية للفوز بلقب الكأس للعام الخامس على التوالي، مؤكداً أنه يتطلع بقوة لتحقيق المزيد في المستقبل.

بدوره قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم» إن فوز الشارقة بلقب الكأس، وسيطرته على أغلب ألقاب بطولات اليد منذ فترة طويلة جداً، يؤكد أنه فريق بطولات ويترجم نجاحاته المستمرة. ونجح الشارقة بنيل الألقاب الممكنة كافة في الموسم المنصرم، وهي خمس بطولات في موسم واحد. وقال مدرب فريق الشارقة التونسي سامي السعيدي في تصريح صحافي، إن المباراة كانت ممتازة في الجانبين الفني والبدني وظهرت بمستوى عالٍ بوجود لاعبين مميزين، وتابع: «فريقنا ظهر بشكل مميز واستحق الفوز، ولم نكن نخشى خسارة المباراة لثقتنا بإمكانات لاعبينا».