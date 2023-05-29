مفاجآت كبيرة في انطلاق «دولية دبي للشطرنج»

انطلقت أول من أمس، بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ23، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة وتستمر المنافسات حتى الرابع من يونيو المقبل. وشهد حفل الافتتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس نجيب صالح، ورئيس الجهاز الفني ومدير البطولة، عثمان موسى عبدالله، والأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج، عمر نعمان آل علي، والمدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج، محمد الحسيني.

وشهدت مباريات اليوم الأول مفاجآت كبيرة في فئة الأساتذة، وذلك بتعثر المصنف الرابع في البطولة الإماراتي سالم عبدالرحمن بتعادله أمام الناشئ التركي ياغز كان اردوغموس «12 عاماً»، كما تعثر المصنف الثامن وبطل نسخة 2010 الإسباني إدوارد ايتوريزاغا بتعادله مع الناشئ الأرميني أمين أوهانيان «17 عاماً» في مباراة ماراثونية استمرت لما يزيد على 100 نقلة، وفي بقية المواجهات فاز المصنف الأول الصيني يو يانغي على الروسي أرتيم تشيرنوباي، وفاز الأميركي هانس نيمان على الإيراني مسعود مصدق بور، وفاز الهندي أرجون إريغايسي على مواطنه راجا ريتفيك.

وفي أبرز نتائج العرب فاز المصري أدهم فوزي على الصربية جوفانا إيريك، وخسر المصري عبدالرحمن هشام أمام الأرميني شانت سرغيسيان، وخسر سعيد إسحاق من الهندي كارتيك فينكاتارامان.

وفي بقية نتائج اللاعبين المواطنين، تعادل سالم عبدالرحيم مع المصري محمد علي الدين، وتعادل زايد سلطان الطاهر مع السوري عبدالقادر ريس، وتعادل محمد عبدالرحمن العوضي مع بطل إفريقيا المصري ديفيد جورج سمير، وفاز إبراهيم سلطان على الهندي ساكشام سينغ، وتعادلت عائشة المعيني مع الإندونيسية إيفي ليندياواتي.