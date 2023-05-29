«الأبيض» يحرز لقب التصفيات المؤهلة إلى «الألعاب العالمية الشاطئية»

تُوج المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (5-2)، في المباراة النهائية التي جرت مساء أول من أمس، على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية. وسجل أهداف «الأبيض» أحمد بشر «هدفين»، وعلي المحمدي، وعباس علي وراشد عيد.

وتأهل المنتخب «البطل» وإيران «الوصيف» إلى الألعاب الشاطئية العالمية «أنوك 2023» بالإضافة لإندونيسيا «البلد المستضيف» بالبطاقات الثلاث المخصصة لقارة آسيا. وبدأ المنتخب مشواره في التصفيات من ربع النهائي، حيث فاز على منتخب عُمان، ثم تغلب على المنتخب السعودي في نصف النهائي.