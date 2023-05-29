11 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة في بلجيكا

يستضيف مضمار «وارجيم» في بلجيكا اليوم كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتصل مسافة السباق إلى 1600 متر، ويتنافس على لقبه 11 خيلاً يتصدرها «باهي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، بقيادة سيب بالكين، وينافسه «فيتالي» لجان كراج بإشراف المالك نفسه وقيادة ستيفان برو الذي حل ثالثاً بفارق عنق في آخر مشاركة. وينافس على اللقب أيضاً «الباسو» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، بقيادة الفارس ستيف هيلين.