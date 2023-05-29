ميرزا والمنصوري يحصدان برونزية بطولة هونغ كونغ للمضمار

توّج نجما منتخب الدراجات يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري ببرونزية سباق الماديسون في بطولة هونغ كونغ الدولية للمضمار التي اختتمت أمس، بعد أن شاركا في البطولة بغرض جمع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى بطولة العالم ومنها إلى أولمبياد باريس 2024. وقبل أيام قليلة أحرز المنصوري ميدالية فضية في بطولة «طريق الحرير» بكازاخستان في سباق الإقصاء، وحل ميرزا رابعاً في سباق الأمنيوم.

ويستمر معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ شهرين، بوجود أربعة لاعبين هم سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، على أن يلتحق بهم أحمد المنصوري.