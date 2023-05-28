ماجد سلطان: 48 بطولة محلية وخليجية ترفع طموحات «سلة شباب الأهلي» قارياً

أكد المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، أن مواصلة فريق السلة تحطيم الأرقام القياسية ببلوغه اللقب 48 في المنافسات المحلية والخليجية، عقب تتويجه أول من أمس باللقب 14 بكأس رئيس الدولة، يرفع سقف الطموحات بالارتقاء نحو القارية، خصوصاً أن الفريق يستضيف من التاسع إلى 17 يونيو المقبل المرحلة الختامية من «سوبر غرب آسيا» المؤهلة إلى نهائيات القارة.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «تحطيم فريق السلة المعروف داخل أروقة النادي وخارجه بلقب (فريق الأحلام)، لمزيد من الأرقام القياسية على صعيد البطولات التي توج بها بواقع 45 بطولة محلية وثلاثة ألقاب خليجية، بإجمالي 48 لقباً على مدار 37 عاماً، يدفعنا إلى الارتقاء بمستوى الطموحات نحو القارية، خصوصاً أن الفريق على أعتاب استحقاق مهم حين يخوض المرحلة النهائية في (سوبر غرب آسيا) الشهر المقبل، التي نسعى خلالها للعودة إلى بطولات الأندية الآسيوية الأبطال التي سبق لنا أن حققنا فيها البرونزية في نسخة 2016».

وقال إن «ألقاب الفريق على مدار 23 عاماً الماضية، تؤكد استمرار الاستراتيجية الناجحة لإدارة النادي في دعم أبنائها، وتقديم الدماء الشابة القادرة على إكمال المسيرة، الصورة ذاتها لما نشهده حالياً من تألق الموهبة الشابة حامد عبداللطيف (21 عاماً)، الذي يعد ثالث أشقائه الموجودين حالياً في الفريق، بجانب محمد الأخ الأكبر، وأحمد الشقيق الأوسط».

وتابع: «على مدار سنوات متعاقبة، حرصت مجالس الإدارة على تدعيم الفريق بخيرة المحترفين الأجانب على صعيد دول المنطقة، ويدافع عن ألوان (فرسان السلة) منذ الموسم الماضي الثنائي الأميركي نيكولاس مينراث وبراندون ريتشي، اللذان يقدمان مستويات قوية، سواء محلياً أو في سوبر غرب آسيا».

وأكد أن الجهاز الفني حرص في نهائي الكأس على اختبار جاهزية كل عناصر الفريق، ومنهم العائدون من الإصابة، أمثال محمد عبداللطيف وقيس عمر، وذلك قبل خوض تحدي البطولة القارية. وبخصوص التعاقدات الجديدة المتوقعة، قال: «علينا أخذ الوقت الكافي في عملية البحث عن المحترف الأجنبي الثالث الذي ينضم إلى صفوف الفريق، مع انتظار ما ستسفر عنه نتائج القرعة غداً، بعد تعذر انضمام بطل الهند، وحلول النفط العراقي بديلاً عنه».

شباب الأهلي يستضيف المرحلة النهائية لسلة «غرب آسيا» بين 9 و17 يونيو المقبل.