ثنائية لجياد غودولفين على المضامير الأسترالية

واصلت جياد «غودولفين» العالمي تألقها على ساحة الخيل العالمي، بحصدها أمس انتصارين على المضامير الأسترالية، أولها بفوز «يوشينو» في سباق «تايلور هانديكاب» لخيول عمر الثلاث سنوات لمسافة 1200 متر عشبي، الذي جرى على مضمار «راندويك» العريق، واتبع بفوز «سالو» في سباق «تيل فاميلي» لخيول فئة «هانديكاب» لعمر السنتين فما فوق، الذي أقيم لمسافة 1300 متر عشبي على مضمار «كمبلا جرانغ»، مع العلم بأن كلا الجوادين يشرف على تدريبهما جيمس كمنغز.

كما شهدت سباقات أستراليا، أمس، مواصلة تألق خيول الإمارات، بفوز «ويزات أيه فايت» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب سباق «لورد مايور كب» المخصص للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر، وجرى على مضمار «إيغل فارم». وقاد الفارس زاك لويد «يوشيدو» بقوة في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، ومحققاً زمناً قدره دقيقة و10 ثوانٍ 92 جزءاً من الثانية، بفارق «رقبة» عن الجواد الأسترالي «بلوندرينغ» الثاني، بإشراف المدرب جيت ستانلي وقيادة الفارسة أنابيل نيشام، وثالثاً «كونتيمبوراري» لـ«غودولفين» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، وقيادة الفارس راش كينغ.