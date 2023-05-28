اتحاد كلباء يعلن التعاقد مع خالد الدرمكي

انضم اللاعب السابق لفريق الظفرة، خالد الدرمكي، رسمياً إلى صفوف اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الظفرة، وذكر نادي اتحاد كلباء على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 24، وهو الرقم

ذاته الذي ظل يرتديه اللاعب خلال مشواره مع الظفرة. ويعد تعاقد اتحاد كلباء مع خالد الدرمكي (31 عاماً) بمثابة تعزيز لخط وسط الفريق، خصوصاً أن الأخير ظل من الأعمدة الأساسية في فريق الظفرة، وخاض 177 مباراة منها 18 في الموسم المنصرم.

وكان الدرمكي تلقى عدداً من العروض خلال الفترة الماضية، قبل أن يكمل انتقاله الرسمي لصفوف اتحاد كلباء، ويعدّ الدرمكي واحداً من بين أربعة لاعبين آخرين انتهت عقودهم مع الظفرة بنهاية الموسم، إلى جانب كل من خالد بطي، وسلطان الغافري ومحمد إسماعيل الجنيبي.

الدرمكي سيرتدي مع كلباء الرقم نفسه 24 مع فريقه السابق الظفرة.