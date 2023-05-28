«الأبيض الشاب» يواجه روسيا ودياً اليوم

يخوض منتخب الإمارات للشباب في كرة القدم تحت 20 عاماً الساعة 18:15 من مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب روسيا ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، علماً أن المنتخب دشن تدريباته في دبي بقيادة المدرب الوطني فيصل الظاهري، بمشاركة 26 لاعباً هم: عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان ومايد الغيلاني (الوحدة) وفهد جاسم، حمدان الحمادي، هلال السويدي وعبدالرحمن يوسف (الشارقة)، أحمد رائد وزيد أسامة (النصر)، محمد خالد، راشد عبدالله وعبدالله أنور (الوصل)، عيد محمد، محمد إبراهيم، حازم محمد ومنصور البلوشي (العين) وسيف خالد وسعود علي (الإمارات)، محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري وعبدالعزيز الأصبحي (شباب الأهلي)، محمد فيصل وزايد فدعق (الجزيرة).