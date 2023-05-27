اليابانية كانيتو تبدأ إعداد أبطال أولمبيين في دبي

بدأت أسطورة السباحة والبطلة الأولمبية اليابانية ري كانيتو مشروعها التدريبي لاكتشاف وتطوير المواهب من السباحين من مختلف الأعمار والجنسيات، وبداية رحلة صناعة الأبطال العالميين والأولمبيين، حيث يتضمن تنظيم معسكر تدريبي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

وانطلق المعسكر صباح أمس، ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 150 سباحاً من الناشئين اليابانيين، كما يشارك في المعسكر أيضاً أكثر من 300 سباح من مختلف الأندية الرياضية وأكاديميات السباحة في دبي، ويتضمن تدريبات للسباحة لمسافة كيلومترين، وتدريبات لسباحة الصدر، وتدريبات للسباحين ذوي المهارات المتوسطة، وللسباحين المحترفين.

وعبرت البطلة الأولمبية عن سعادتها بالوجود في دبي، وأكدت أنها المكان الأنسب للرياضيين، بفضل امتلاكها العديد من الإمكانات المتنوعة التي تجعل من الإقامة والتدريب فيها تجربة فريدة وممتعة، والتي جعلتها من أشهر مدن العالم على الخريطة السياحية والرياضية، وقالت في تصريح صحافي إنها تفكر بجدية في أن تكون دبي مقراً دائماً لها، لكي تنقل خبراتها إلى السباحين في الإمارات، وتتمنى أن تسهم في زيادة العلاقات بين دبي واليابان.

وحصدت كانيتو خلال مسيرتها 36 ميدالية، بينها 22 ذهبية و7 فضيات، و7 برونزيات، حيث توجت بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في السباحة على الصدر، إلى جانب ما حققته في مختلف البطولات الأخرى، ومنها بطولات العالم.

ويستقطب مجمع حمدان الرياضي العديد من المعسكرات التدريبية الدولية، حيث استضاف منتخبات عالمية كبرى في مختلف الرياضات، الذين اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية، وأيضاً معسكرات تدريب فردية لعدد من الأبطال العالميين.