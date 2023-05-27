الثلاثاء موعداً جديداً لانطلاقة سباق القفال 32

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإقامة الحدث. وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتفل باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988-2023). وينطلق السباق المرتقب من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة محمد عبدالله الفلاحي، في تصريح صحافي: «اللجنة العليا المنظمة اختارت الثلاثاء موعداً للسباق، وفي حال تعذر قيام السباق بسبب الأحوال الجوية وحالة البحر، سيتم تأجيله يوماً واحداً ليقام الأربعاء المقبل حسب المعطيات».

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة 125 سفينة أكملت إجراءات التسجيل مع إغلاق باب التسجيل يوم الثلاثاء الماضي، حيث يعد عدد المشاركين في النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 32 ثاني لأكبر عدد بعد النسخة الـ29 عام 2019 والتي شهدت تسجيل الرقم القياسي في عدد المشاركين والذي وصل إلى 131.

الجدير بالذكر أن سباقات القفال منذ تأسيس الحدث عام 1991 وحتى النسخة الـ31 العام الماضي 2022 شهدت تتويج 19 بطلاً فازواً بالألقاب وحصلوا على المراكز الأولى في النسخ الماضية، حيث سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب.