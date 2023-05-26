شباب الأهلي يختتم موسم السلة بلقب الكأس ورقم تاريخي

توج فريق السلة في نادي شباب الأهلي، بكأس رئيس الدولة، للمرة الـ 14 تاريخياً، عقب فوزه على فريق الشارقة بفارق 18 نقطة، وبنتيجة (97-79)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على صالة نادي النصر في دبي، في مسك ختام موسم مسابقات مرحلة الرجال.

وأضاف شباب الأهلي في النسخة الـ 46 بتاريخ البطولة التي استهلت موسم 1977-1978، رقماً قياسياً كأكثر الفرق تتويجاً بالكأس، كما استطاع الحفاظ على لقبه أيضا الذي أحرزه الموسم الماضي.

وجمع شباب الأهلي بلقب الكأس، ثنائية الموسم الذي اقتصر على ثلاثة مسابقات، بعد تتويج "الفرسان" الشهر الماضي بلقب بطولة الدوري، فيما اقتصرت ألقاب الشارقة لهذا الموسم على لقب البطولة الافتتاحية "كأس الاتحاد" التي أقيمت سبتمبر الماضي.

وعقب انتهاء المباراة، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين، بتقليد الشارقة الميداليات الفضية وشباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى بين الفريقين، بانتهاء الربع الأول بالتعادل (22-22)، قبل أن ينجح شباب الأهلي في التقدم بفارق 12 نقطة مع نهاية الشوط الأول، بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (26-14).

وواصل شباب الأهلي مهمة توسيع الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، وانهاء الربع الثالث لصالحهم (27-19)، قبل أن يتمكن الشارقة من نيل أفضلية خجولة في الربع الرابع والأخير بواقع (24-22) التي لم تكن كافية لـ "الملك" في العودة بنتيجة المباراة.