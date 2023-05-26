"أكاديمية فاطمة بنت مبارك" بطلات كأس "سلة السيدات"

توج فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، بالفوز على نظيره فريق الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (50-38)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على صالة نادي الوصل في دبي.

وأضاف فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بلقب الكأس، ثنائية موسم سيدات السلة، بعد تتويجه الشهر الماضي بلقب بطولة الدوري العام.

وعقب انتهاء المباراة، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية ميثاء بن ضاوي، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، بتقليد لاعبات الشارقة الرياضي للمرأة بالميداليات الفضية، وفريق "أكاديمية فاطمة بنت مبارك" بالذهبية وكأس البطولة.

ونجحت لاعبات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، في إنهاء الربع الأول متفوقات بفارق أربعة نقاط، وبنتيجة (14-10)، قبل أن يواصلن توسيع الفارق وانهاء الشوط الأول بنتيجة (28-15).

وشهد انطلاقة الشوط الثاني صحوة للاعبات فريق الشارقة الرياضي، اللواتي تمكن من تقليص الفارق إلى أربعة نقاط، قبل أن يستدرك "الأكاديمية" الموقف وينهي الفترة الثالثة بفارق ثمانية نقاط وبنتيجة (38-31)، وليواصل لاعبات "الأكاديمية" بسط سيطرتهم في الدقائق العشرة الأخيرة وانهاء المباراة لصالحهن بفارق 12 نقطة وبنتيجة (50-38).