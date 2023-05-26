المغربي بوفتيني أول أجانب الوصل في الموسم المقبل

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد المدافع المغربي سفيان بوفتيني لمدة موسمين، ليصبح أول أجانب "الإمبراطور" في الموسم المقبل.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم توقيع عقد جديد مع بوفتيني، موضحة: "أسد الأطلس سفيان بوفتيني وصلاوي حتى 2025".

وقال بوفتيني في تصريحات نشرها النادي، إنه: "أشكر الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل على دعمه الدائم، وأنا سعيد بتجديد عقدي مع الفريق".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي التي عملت كل ما لديها حتى يتم تجديد عقدي".

ووعد الجمهور بأن يقدم أفضل ما لديه مع الفريق، وقال: "أعد إدارة النادي والجمهور الوصلاوي بأن أقدم كل ما لدي حتى أساهم مع "الإمبراطور" في إسعاد الجمهور في الفترة المقبلة، وأقول للمشجعين إن الخير قادم وأحبكم جداً".

يذكر أن بوفتيني انضم إلى الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الأهلي القطري في صفقة انتقال حر، إذ إن النجم المغربي البالغ من العمر 29 عاما، تُوج رفقة "أسود الأطلس" ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2021، وكانت له بصمة في المباراة النهائية بتسجيله هدفا في شباك المنتخب المالي.