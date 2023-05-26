بعد 356 يوم إصابة.. "حُكُم" يكسب "بريغادير جيرارد ستيكس" في "ساندون" البريطاني

استعاد الجواد "حُكُم" المملوك لـ "شادويل" نغمة الانتصارات بعد غياب دام 356 يوماً للإصابة، باقتناصه لفوزٍ مستحق على حساب بطل الديربي الإنجليزي الجواد "ديزرت كراون"، والتتويج بلقب سباق "بريغادير جيرارد ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 2000 متر عشبي، وجرى أمس على مضمار "ساندون" البريطاني.

وأضاف "حُكُم" بإشراف المدرب أوين بوروز، الانتصار العاشر في مسيرته، والأول له منذ انتصاره يونيو الماضي بلقب سباق "كورنيشن كب" لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى حينها على مضمار "إبسوم" البريطاني العريق.

وعرف الفارس جيم كراولي، كيفية قيادة "حُكُم" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و8 ثواني و92 جزء من الثانية، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "ديزرت كروان" لمالكه الإماراتي سعيد سهيل، بإشراف المدرب مايكل ستوت وقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت، وواصل شعار "سعيد سهيل" التألق في السباق، بعد أن ذهب المركز الثالث للجواد "سوليد ستون" بإشراف المدرب ذاته مايكل ستوت وإنما مع الفارس ريان مور.