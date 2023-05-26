هداف الدوري يغيب عن قمة العين والشارقة

حسم مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف الجدل حول إمكانية مشاركة مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو في لقاء الغد أمام الشارقة في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم "مصرف أبوظبي الإسلامي".

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي اليوم الجمعة رداً على سؤال حول الغيابات المتوقعة: "سيفتقد الفريق إلى جهود المهاجم لابا كودجو".

وكانت "الإمارات اليوم" أشارت في عددها قبل يومين عن عدم جاهزية المهاجم لابا (الحاصل على لقب هداف الدوري ب28 هدفاً) لخوض اللقاء بداعي عدم تعافيه من الإصابة، إذ كان اللاعب شارك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري رغم الإصابة.

وحول أهمية تحقيق لقب المسابقة بالنسبة له ولفريقه، فقد أعرب الأوكراني عن سعادته البالغة بالوُجود للموسم الثاني على التوالي في النهائي، مؤكداً أن تحضيرات العين تمضي بصورة جيدة والكل يعمل على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف والاحتفاظ باللقب.

وتعليقاً على سؤال حول خسارته في نهائيين أمام الشارقة قبل مواجهة الغد، قال: “الخسارة في عالم كرة القدم من الأمور الواردة بكل تأكيد، ولا أخشى أي فريق ولا أخشى الهزيمة على الإطلاق والضغوط في عالم كرة القدم دائماً حاضرة وعلى جميع أعضاء اللعبة، ومن واجباتي كمدرب العمل على تحليل المنافس بالصورة اللازمة، ولكن كان لدينا أسبوعاً كاملاً من أجل التحضير لمباراة الغد ونأمل أن نكون في درجة الجاهزية المطلوبة?.

وأكمل: معنويات الفريق عالية ورغبة اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز وإهدائه لجماهير العين، وسأعتمد أسلوب لعب متوازن لتحقيق أهداف فريقي في النهائي.

وبدوره أعرب خالد عيسى، حارس مرمى فريق العين، عن بالغ شكره وتقديره إلى رابطة المحترفين الإماراتية ومصرف أبوظبي الإسلامي وذلك على الشراكة المتميزة، متمنياً في الوقت نفسه أن تكتمل تلك الصورة الراقية في النهائي.