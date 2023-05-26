المحمدي مديراً رياضياً ورادوي مدرباً للبطائح

أعلن نادي البطائح في بيان، أمس، تعاقده مع القطري (من أصول مصرية)، حسين ياسر المحمدي، مديراً رياضياً للنادي في موسمه الثاني بدوري أدنوك للمحترفين.

ويحمل المحمدي مسيرة طويلة في الملاعب، أبرز ملامحها توقيعه على عقود انتقاله لمانشستر يونايتد، ولعبه لمصلحة الجار مانشستر سيتي، ويعتبر أحد اللاعبين الذين مثلوا الأهلي والزمالك المصريين، وتولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأبيض، الذي كان يقوده البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وبدأ ياسر المحمدي مسيرته الاحترافية في صفوف الخور ثم الريان القطريين، إلى أن قرر السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد، ضمه في عام 2002.

من جهة أخرى، أبرمت شركة القدم تعاقدها مع الروماني ميريل رادوي لينضم إلى صفوف العين وشباب الأهلي لتولي القيادة الفنية لـ«الراقي» في الموسم الجديد.

وتولى رادوي (41 عاماً) عقب اعتزاله الكرة، تدريب فريق ستيوا بوخارست موسم 2014-2015، ثم كان المدير الرياضي للمنتخب الروماني الأولمبي، وعمل بعدها مديراً فنياً له، قبل أن يتولى قيادة المنتخب الروماني الأول، ثم نادي أونيفرسيتاتيا كرايوفا في بلاده.

وخاض رادوي أول تجربة احترافية له خارج رومانيا مع فريق الطائي السعودي، قبل أن تتم إقالته منذ أسبوع.

وكانت إدارة الطائي تعاقدت مع المدرب الروماني في 23 يناير الماضي، خلفاً للبرتغالي ميغيل بيدرو بيبا، لكن قرار إقالته صدر بعد أن خسر الفريق تحت قيادته في جولتين متتاليتين، من الباطن برباعية، ومن النصر على ملعبه بثنائية دون رد.