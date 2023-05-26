«الفتى الذهبي» يبتعد عن لقب «ماسترز الشارقة» للشطرنج

ابتعد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المصنف دولياً (2677)، عن المنافسة على المراكز المتقدمة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد تعادله مع الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية جو ونجون، المصنفة (2550)، ليرفع «الفتى الذهبي» رصيده إلى أربع نقاط، وبفارق 1.5 نقطة عن المتصدر، مع وجود جولة واحدة متبقية على نهاية البطولة.

ويتصدر بطولة الشارقة ماسترز، ثمانية لاعبين حتى نهاية الجولة قبل الأخيرة برصيد 5.5 نقاط، يتقدمهم الأميركي سيفيان صاموئيل والهندي جوكيش، وكل من الأميركي أوبارين غريغوري والأوزبكي نادربيك يعقوبييف والإيراني أمين طبطبائي والأرميني هايك مارتروسيان والصيني يو يونغن والهندي أرغون إريغايسي، ويأتي بالمركز الثاني سبعة لاعبين برصيد خمس نقاط، هم: الهندي نيهال سارين والروسي أندريه إسبينكو والروسي سانان ساجيروف والهندي براغا غنناندا والمونتينيغري دينيس كادريتش والتشيكي انجوين فان والأميركي هانز نيمان.

وعلى صعيد بطولة التحدّي التي انطلقت منافساتها تزامناً مع بطولة الماسترز، تصدر المصري أدهم فوزي والأرميني إيمين أوهانيان، قمة الترتيب العام ولكل منهما ست نقاط، فيما يحلّ بالمركز الثاني المصري عبدالرحمن هشام برصيد ست نقاط.