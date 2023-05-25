الوصل يفاوض مدرباً متوجاً بالدوري في 3 دول

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الوصل دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا ليتولى تدريب «الإمبراطور» في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة «موندو روبرو نيغرو» أن المدرب الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق منذ يناير الماضي، اقترب من العودة للعمل مجدداً، بعدما تلقى عرضاً لتدريب الوصل بداية من الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن المدرب البالغ من العمر 54 عاماً كان مرشحاً لتولي تدريب ساوباولو، قبل أن يقرر النادي التعاقد مع المدرب البرازيلي دوريفال جونيور. ويمتلك فيتور بيريرا سيرة ذاتية قوية، إذ بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في بورتو البرتغالي، قبل أن يتولى تدريب الفريق نفسه في 2011، ثم انتقل إلى الأهلي السعودي، كما قاد أندية أولمبياكوس اليوناني وميونيخ 1860 الألماني وشنغهاي الصيني وفنربخشة التركي وكورينثيانز وفلامنغو في البرازيل، بينما يتميز بتحقيقه لقب الدوري في ثلاث دول هي البرتغال واليونان والصين.

وحقق المدرب البرتغالي ثمانية ألقاب في مسيرته، هي بطل الدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر مرتين مع بورتو، وبطل الدوري اليوناني مع أولمبياكوس، وبطل كأس اليونان مع الفريق نفسه، كما فاز بلقب الدوري الصيني، وكأس السوبر مع شنغهاي.

يذكر أن الوصل قرر عدم تمديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي قاد الفريق في الموسم الحالي، إذ حقق «الإمبراطور» المركز الرابع في الدوري، بينما خرج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والدور الأول لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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ألقاب في مسيرة بيريرا التدريبية.

بيريرا خطف الأضواء في البرتغال واليونان والصين.