إيريك: مطالبون بإنقاذ الموسم من خلال إحراز لقب الكأس

قال مدافع فريق العين، البرازيلي إيريك، إنهم مطالبون بإنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، من خلال تحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب الشارقة في المباراة النهائية التي تقام مساء السبت المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهي البطولة التي ستكون بمثابة ختام الموسم.

وقال إيريك لـ«الإمارات اليوم»: «الزعيم مطالب باغتنام الفرصة بتحقيق اللقب، خصوصاً أنه لا يفصل بيننا وبين التتويج سوى مباراة واحدة، ما سيتيح للفريق إنقاذ موسمه بعد خسارة نهائيين في كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، إلى جانب درع دوري أدنوك للمحترفين، وهي البطولة التي ظل فيها العين منافساً حتى الأمتار الأخيرة».

وأشار إلى أن مشوار الفريق لم يكن سهلاً في الموسم الحالي، وقال: «اجتهدنا وخضنا نهائيين، كما حافظنا على حظوظنا في الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة، ونحن الآن أمام بطولة مهمة، ويجب علينا أن نحقق لقبها حتى ننهي الموسم بأفضل طريقة».

وقال المدافع الذي انتقل إلى العين في عام 2020، إنه يدرك أن جماهير الفريق دائماً ما تطالب اللاعبين بأن يحققوا كل البطولات. وأضاف: «حينما تكون لاعباً في فريق بحجم العين، فإنك مطالب بأن تحقق البطولات في كل موسم، حالياً سنخوض المباراة النهائية الثالثة في هذا الموسم، وندرك أنه لا مجال سوى تحقيق هذا اللقب».

على جانب آخر استأنف فريق العين تحضيراته مساء أول من أمس تحت إشراف مدربه الأوكراني ريبروف وبمشاركة معظم اللاعبين، وذلك ضمن الاستعداد للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الشارقة. وسيؤدي الفريق مرانه الأساسي مساء اليوم في مدينة العين، على أن يتوجّه بعدها إلى أبوظبي للدخول في أجواء النهائي، وإجراء التدريب الختامي على ملعب اللقاء مساء غد، ولاتزال الصورة غير واضحة حول مشاركة الثنائي، التوغولي لابا كودجو، وكايو، بداعي عدم الجاهزية.

• العين يواجه الشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت المقبل.