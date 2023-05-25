«رعد الشمال» بطل موسم الكنعد في بطولة أبوظبي

توج نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مساء أول من أمس، الفائزين في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، إضافة إلى تكريم بطل الموسم في مقر النادي على كاسر الأمواج في أبوظبي. وحقق لقب بطل الموسم بخيت المنصوري، من فريق رعد الشمال، بوصوله إلى العدد الأعلى من النقاط من مجموع الجولتين وهو 120 نقطة، وفاز باللقب بوزن 29.65 كلغم، وحل ثانياً عبدالفتاح المرزوقي، من فريق الطيار، وحل ثالثاً خميس الغيلاني، من فريق الطيار.

وقام بتكريم الأوائل سالم الرميثي، مدير عام النادي، وأيوب الخاجة، صاحب شركة «دلما مارين»، ويوسف الزعابي، مدير إدارة الخدمات المساندة في النادي، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية.