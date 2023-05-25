«طيران الإمارات» و«لانكشاير» يدعمان مواهب في الكريكيت

عقدت «طيران الإمارات » و«لانكشاير كريكيت» جلسة تدريبية على استاد السيفينز في دبي، وذلك لدعم اكتشاف مواهب إماراتية شابة في لعبة الكريكيت، وتوفير فرص أمام الأجيال الجديدة للتدرب واللعب الاحترافي في بريطانيا. جاء ذلك في إطار مبادرة «نجوم المستقبل».

وشارك في جلسة «نجوم المستقبل» 24 شاباً واعداً تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً من مدارس عدة في دبي. واختار ممثلو لانكشاير كريكيت أفضل لاعبة شابة أداءً، وهي شيلينا لاكسميداس، التي مُنحت رحلة إلى مانشستر مقدمة من «طيران الإمارات»، إضافة إلى فرصة التدرب والإقامة في «الإمارات أولد ترافورد»، مقر فريق لانكشاير للكريكيت، على أن تتم ملاحظتها وتوجيهها من قبل مدربي الفريق لصقل مهاراتها. كما أتيحت الفرصة خلال جلسات التدريب للشبان للتعلم من لاعب لانكشاير ليام ليفينجستون، نجم منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم T20 لعام 2022.