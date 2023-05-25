الجسمي: عودتي للسباحة لنقل الخبرات وتأسيس منتخب الماستر

أكد السباح الدولي وأمين سر اتحاد السباحة السابق عبيد الجسمي، أن عودته للسباحة كانت أكثر من رائعة خصوصاً بعدما فاز بالمركز الثاني في الترتيب العام للأندية في سباقات العمومي، خلال بطولة الاتحاد التي أقيمت في أبوظبي الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن نادي أبوظبي للألعاب المائية أعاد السباحة بقوة بتشكيل قاعدة كبيرة من السباحين الصغار، إضافة إلى إعادة السباحين القدامى لنقل خبراتهم إلى السباحين الشباب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له دور مهم في التأسيس الصحيح لخطط النادي.

وكانت بطولة الاتحاد شهدت عودة عدد كبير من السباحين القدامى، منهم أيوب سالم، سباح المنتخب السابق الذي شارك في أولمبياد 2000 في سيدني، إضافة إلى عودة يعقوب السعدي المشارك في أولمبياد 2016 بالبرازيل ومحمد الغافري، وعلي سالم، والعديد من السباحين القدامى.

وقال الجسمي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالعودة إلى أجواء البطولات، وتأسيس نادي أبوظبي للألعاب المائية الذي جمع كل أندية أبوظبي في نادٍ واحد، وهو نادٍ تنافسي، وسيكون له مستقبل كبير لمنافسة أندية مثل الوصل، والفجيرة، وبقية الأندية، إضافة إلى بداية التدريبات القوية من أجل تأسيس منتخب الإمارات للماستر، الذي سيشارك في مختلف البطولات المقبلة سواء الداخلية أو الخارجية».

وأضاف: «بطولة الاتحاد ستكون بداية تحول جديد في السباحة الإماراتية، خصوصاً أن أبوظبي ستكون على موعد مع تنظيم عدد كبير من البطولات الفترة المقبلة، وسيكون لهذا المنتخب تواجد كبير في هذه البطولات». وكان الجسمي تواجد في مجلس إدارة اتحاد السباحة السابق في بدايته بعدما نجح في انتخابات السباحة وتولى مهام الأمانة العامة، قبل أن يستقيل لظروف خاصة، ويعد من أكثر الرياضيين في الإمارات تحقيقاً للميداليات في المشاركات الخارجية تاريخياً من خلال مشاركاته العديدة في البطولات الخارجية عربياً وقارياً ودولياً.