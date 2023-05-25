ناصر علي والملا يستعدان للتخرج في أكاديمية الحكام الآسيوية

يُغادر الحكمان الوطنيان ناصر علي وخالد الملا، في الخامس من يونيو المقبل، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استعداداً لتخرجهما ضمن الدفعة الثانية لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لعام 2023.

وكان الحكمان قد التحقا بأكاديمية الحكام الآسيوية في نوفمبر عام 2018، ودرسا لمدة أربع سنوات فيها.

يُذكر أن الدفعة الأولى لأكاديمية الاتحاد الآسيوي ضمت بين خريجيها الحكمين الدوليين سلطان محمد صالح وأحمد عيسى درويش، اللذين تم اعتمادهما في شهر فبراير ضمن حكام النخبة الآسيوية لعام 2022، وذلك بعد نيلهما الشارة الدولية في يناير من العام ذاته.