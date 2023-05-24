سيزار يرفض عروضاً برازيلية تمهيداً للعب باسم منتخب الإمارات

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، تلقى أكثر من عرض للعودة للعب في الدوري البرازيلي، لافتة إلى أنه رفض الرحيل عن «فرسان دبي»، بسبب رغبته في اللعب باسم منتخب الإمارات.

وذكرت صحيفة «موندو ربرو نيغرو» أن أتلتيكو بي أر وبراغانتينو أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، ولكنه رفض الموافقة على أي من العرضين، إلى جانب تمسك شباب الأهلي باستمراره في صفوف الفريق.

وأضافت أنه منذ انضمام سيزار إلى شباب الأهلي في 2021، قادماً من فلامنغو مقابل ستة ملايين دولار، أثبت أنه أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق، إذ لعب 51 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف، ومرر خمس تمريرات حاسمة.

وأشارت إلى أنه أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا في فوز الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، مبينة أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم اعتمد عليه بشكل كبير في التشكيلة الأساسية على مدار الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن عقد يوري سيزار يمتد مع شباب الأهلي حتى 2026، مؤكدة أن إدارة النادي تعمل على تجديد عقده، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف منتخب الإمارات في الفترة المقبلة. وختمت بأن اللاعب البرازيلي حقق ثلاثة ألقاب مع شباب الأهلي في ثلاثة مواسم، هي الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين.