اتحاد الكرة يحدد تاريخ "الجمعية العمومية" غير العادية

حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا. وسيكون على رأس جدول الاجتماع تعديل النصوص الخاصة بالإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ومتطلباتها، لضمان اتمامها على أكمل وجه. علما أن هذه الجمعية العمومية ستقوم بالتحضر لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم، عقب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد بعد تعيينه نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن الاجتماع سيتم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي. يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي ترأسه بشكل مؤقت، النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي، حصل على مهلة 90 يوما لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقا للائحة، على أن يتم إرسال الدعوات إلى الأندية الأعضاء قبل 60 يوما من موعدها. علما أنه لايحق للمجلس الحالي تمديد الفترة بعد مرور الـ 90 يوما.