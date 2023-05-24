صدارة هندية - أميركية في بطولة «ماسترز الشارقة» للشطرنج

تصدر ثلاثة أساتذة دوليين بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، عقب نهاية الجولة السادسة من البطولة.

وحل كل من الهندي جوكيش والأميركيين أوبارين جريغوري وسيفيان صاموئيل في الصدارة برصيد 4.5 لكل منهم، بينما اشتعل الصراع على الوصافة بوجود 12 لاعباً.

وابتعد البطل الإماراتي سالم عبدالرحمن خطوة جديدة عن صراع المنافسة عقب سقوطه في فخ التعادل بالجولة السادسة أمام الأستاذ الدولي الكبير الروسي مورزين فولودار المصنف دولياً (2604) ليصبح في رصيد سالم 3.5 نقاط.