غرفة دبي تحتفي بنجوم شباب الأهلي «أبطال الدوري»

احتفلت غرفة دبي للتجارة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي عقب فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

واستقبل مدير عام غرفة دبي محمد لوتاه لاعبي «فرسان دبي» وعدد من أعضاء الجهاز الإداري في الفريق الأول، عقب الإنجاز الذي حققه شباب الأهلي بتتويجه بلقب الدوري لموسم 2022-2023 قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

وعزز شباب الأهلي موقعه في صدارة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ المحترفين بوصول رصيده إلى 18 لقباً مقابل 14 لقباً في رصيد العين بالمركز الثاني.