تنظيم بطولة بناء أجسام في أم القيوين لاختيار عناصر المنتخب

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة في أم القيوين، خلال أغسطس المقبل، بهدف استكشاف لاعبين مواطنين يمكن ضمّهم للمنتخبات الوطنية استعداداً للبطولات المقبلة.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد المري لـ«الإمارات اليوم»: «نعوّل كثيراً على مخرجات النسخة المقبلة للبطولة لاستكشاف اللاعبين الذين سيتم ضمهم للتشكيلة الواسعة للمنتخب، لذلك نتطلع لمشاركة واسعة وأن يستعد أي لاعب يطمح للانضمام للمنتخب بجميع فئاته، مؤكداً أن تنظيم البطولة يأتي وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، داعياً اللاعبين الموهوبين في فئات الشباب والرجال و«الماسترز» إلى اغتنام الفرصة والاستعداد الجيد لخوض المنافسات، بهدف الفوز ونيل فرصة الانضمام للمنتخب.