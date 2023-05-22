منتخب البولو يواجه السعودية غداً في كأس محمد السادس

تغادر بعثة منتخب البولو اليوم متجهة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من كأس محمد السادس الدولية للبولو، والتي تُقام من 22 وحتى 27 الجاري بمشاركة ثماني دول هي: الإمارات والسعودية والمغرب ومصر إلى جانب أميركا والأرجنتين وإسبانيا ونيجيريا وبهانديكاب «تصنيف».

وتضم البعثة، ناصر الشامسي مديراً للفريق واللاعبين: حبتور محمد الحبتور وطارق راشد الحبتور وهيرنان بيريز ودياز البريدي. وضمت المجموعة الأولى الإمارات والسعودية والأرجنتين والمغرب، فيما ضمت المجموعة الثانية مصر ونيجيريا وأميركا وإسبانيا. ويلتقي المنتخب مع نظيره السعودي الساعة الـ12 ظهر يوم غد بتوقيت الإمارات. وقال رئيس اتحاد البولو، محمد الحبتور في تصريح صحافي إنه سعيد بأول مشاركة خارجية للمنتخب، وطالب اللاعبين بأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تقديم الأفضل على مستوى النتائج.