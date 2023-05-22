فيصل محبوب يحرز برونزية العرب في ألعاب القوى

نال لاعب منتخب ألعاب القوى، فيصل محبوب، برونزية «دفع الجلة» في النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، والتي تستضيفها تونس من 20 إلى 24 الجاري بملعب ألعاب القوى في رادس. وتشهد البطولة مشاركة 216 رياضياً من 17 دولة هي الإمارات، تونس، الجزائر، قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، الكويت، اليمن، مصر، لبنان، جيبوتي، الصومال، المغرب، السودان وليبيا.

وكان الاتحاد الدولي قرر إدراج البطولة العربية ضمن رزنامته الدولية 2023، لتصبح من بين المسابقات التي تحتسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين.

من ناحية أخرى، يُقيم اتحاد ألعاب القوى، حفله السنوي في العاشرة من صباح اليوم، لتكريم الفائزين وأصحاب الألقاب في الموسم المحلي 2021-2022، في حفل يُقام بنادي الضباط في دبي.