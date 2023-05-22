«دوماس» و«ديتركسنتا» بطلا كأس الوثبة في إيطاليا

توج الجوادان «دوماس» و«إلينو ديتركسنتا» بسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما عصر أول من أمس، في مضمار تاجلياكوزو الإيطالي.

وفاز بالسباق الأول لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6,050 يورو، «إلينو ديتركسنتا» للفيرو ميريو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرماتنو ماسيللي.

وبفارق 6.5 أطوال اكتسح «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6,050 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.