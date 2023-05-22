بنسبة 90%.. غوران يُغادر عجمان ويتجه إلى النصر

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب فريق عجمان، الصربي غوران، اقترب من مغادرة قلعة «البرتقالي»، قبل موسم واحد من نهاية عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2024. وقالت مصادر رسمية في النادي، إن غوران اتفق مع نادي النصر على تولي تدريب العميد في الموسم المقبل، وإنه عقد اجتماعاً أمس مع الإدارة، للاتفاق على فكّ الارتباط مع عجمان، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.

وكان غوران قد تولى تدريب عجمان في الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لموسم واحد، قبل أن يتفق الطرفان في بداية الموسم المنصرم على تمديد العقد لمدة موسمين. وأشارت المصادر إلى أن غوران كان من المقرر أن يبدأ إجازته الرسمية قبل ثلاثة أيام، إلا أنه قرر قطعها والبقاء في الإمارات للتفاوض مع إدارة النصر حول شروط العقد الجديد مع إدارة «العميد».

وحقق غوران نتائج مميزة مع عجمان بتاريخه في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم، حيث بلغ الفريق النقطة الـ44، وأنهى الموسم في المركز السادس على لائحة الترتيب العام لجدول المسابقة.

وتحركت بالفعل إدارة نادي عجمان، نحو الاتفاق مع بديل غوران، إذ استقر مسؤولوه على التعاقد مع مدرب سبق له العمل في الدوري الإماراتي، إذ يدرس مجلس الإدارة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب وشروطه المالية لقبوله المهمة. وعلق إداري نادي عجمان، محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» عن أنباء رحيل غوران بالقول، إن المدرب الصربي قد يرحل عن عجمان بنسبة 90%، وإن القرار سيُحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال: «ما نستطيع قوله إن نادي عجمان لم يقف عبر تاريخه في دوري المحترفين على مدرب أو لاعب أو إداري، وهناك العديد من الأسماء التي تألقت مع النادي ورحلت لسبب أو لآخر، وعجمان راسخ في مكانه في دوري المحترفين، لأن البيئة الصحية الموجودة داخل النادي تشجع اللاعبين والمدربين على العمل بصورة مثالية». وختم: «إدارة النادي تدرس حالياً كل الخيارات المتاحة أمامها بعد التطورات الراهنة، ونود أن نطمئن محبي (البرتقالي) بأنه لا قلق على الفريق ومستقبله في الموسم الجديد».

• عجمان بقيادة المدرب غوران أنهى الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين بـ44 نقطة في المركز السادس.