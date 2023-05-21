النصر يودع موسمه السيء بالفوز على العين

أنهى فريق النصر موسمه السيء بالفوز على العين بهدف دون مقابل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليودع البطولة عقب الخسارة بمجموع المباراتين 4-2، حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب 4-1، ليودع البطولة من الدور قبل النهائي ويصعد العين إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من الشارقة والجزيرة بالمباراة التي تقام مساء الإثنين.

أحرز هدف النصر الوحيد في المباراة عادل تاعرابت، في الدقيقة 59 من المباراة ليفشل النصر في تحقيق هدفه وهو الفوز بفارق 3 أهداف، ونجح العين في التعامل مع المباراة وكان الأخطر في الشوط الأول ووصل إلى مرمى النصر، ولكنه فشل في تسجيل هدف التقدم.