الشارقة للدفاع عن النفس والاتحاد الأردني للجوجيتسو يبحثان التعاون المشترك

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تدريبات رياضية فنية، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للجوجيتسو بمقر النادي، وذلك بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، بهدف التعرف إلى التجارب الفنية المتطورة لرياضة الجوجيتسو. وتزامناً مع التدريبات المشتركة، بحث رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، ومدير الاتحاد الأردني، زيد غرندوقة، سُبل التعاون الفني المشترك، للإسهام الفاعل في تطوير المردود الفني والإداري للاعبي ومدربي النادي في المستقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما في مقر النادي. ورحّب العويس في تصريح صحافي بالأفكار التي تم تناولها في الاجتماع، أبرزها الدعوة إلى إشراك منتسبي النادي في الدورات الفنية والتحكيمية، التي يشرف عليها الاتحاد الأردني، وتنظيم معسكرات تدريبية فنية وبدنية متبادلة بين الجهتين.