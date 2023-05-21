20 نادياً في منافسات كأس ألعاب القوى

تنطلق السبت المقبل، منافسات كأس رئيس الدولة لألعاب القوى للمستوى (B)، التي تقام على يومين في استاد القوات المسلحة بأبوظبي بتنظيم من اتحاد ألعاب القوى، ومجلس أبوظبي الرياضي. ويشارك في المنافسات 20 نادياً، وبمختلف الفئات (رجال وسيدات، ناشئين، وناشئات)، وذلك في ختام منافسات الموسم.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالاتحاد، راشد آل علي، أن عملية تسجيل اللاعبين المشاركين في البطولة، ستتواصل حتى قبل انطلاقة المنافسات، على أن يتم الإعلان عن عدد المشاركين قبل انطلاقة الحدث.

وأشار آل علي في تصريح صحافي إلى أن «الاتحاد يسعى إلى ظهور الكأس في أبهى صورة له». وأضاف: «يعقد الاجتماع الفني للبطولة مع الأندية المشاركة في دبي يوم 25 الجاري، قبل يومين من انطلاقة المنافسات».