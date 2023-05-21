الشارقة يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس اليد

ضرب حامل اللقب فريق الشارقة، موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، حيث تقام المباراة النهائية يوم 27 الجاري. وجاء ذلك عقب تخطيهما بنجاح أمس، الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» على العين بنتيجة (31-28)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي الجزيرة، و«فرسان دبي» على الوصل بواقع (26-16)، في لقاء أقيم على صالة نادي النصر.

وعرف الشارقة كيفية إنهاء الشوط الأول متفوقاً على العين بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة (18-14)، في فارق أهّل «الملك» للصمود في وجه الصحوة المتأخرة للاعبي «الزعيم» في الشوط الثاني، والخروج فائزاً بالمباراة (31-28). بدوره أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً على الوصل (13-8)، ومن ثم النجاح في توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة لمصلحته (26-16).