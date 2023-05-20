"جبارة" تتوج بطلة للشوط الافتتاحي في ظهورها الأول بـ" نيوماركت"

حققت المهرة "جبارة" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، انتصاراً باهراً في ظهورها الأول بعالم السباقات، عقب فوزها اليوم في الشوط الافتتاحي من سباقات مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق. ونجحت المهرة البالغة من العمر سنتين، بقيادة الفارس ديفيد إيغان، في التفوق على تسعة من منافساتها، وقطع خط نهاية مسار السباق الممتد لمسافة 1200 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن دقيقة و15 ثانية و26 جزء من الثانية، متفوقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني "ميس روبرتس" المملوكة لـ "نادي تيرف 2022 والشركاء".