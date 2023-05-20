مجموعة صعبة للمنتخب في تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى أولمبياد باريس

أوقعت مراسم القرعة التي جرت اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد، في المجموعة الأولى والحديدية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل. وجاء "أبيض" اليد بجوار منتخبات قطر والسعودية وكوريا والهند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين وإيران والكويت وأوزباكستان واليابان وكازاخستان. وأشرف الاتحاد الآسيوي على مراسم القرعة، بحضور ممثلي الاتحادات القارية المشاركة في التصفيات.

ويتأهل المنتخب الحاصل على المركز الأول في التصفيات مباشرة إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يحصل صاحبي المركزين الثاني والثالث على فرصة الدخول في ملحق مؤهل.