الوحدة يحبط مفاجأة الجيش في البطولة العربية

حسم فريق الوحدة مواجهة ذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام مستضيفه فريق الجيش الملكي المغربي في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة الرباط.

ونجح "العنابي" في الحفاظ على نظافة شباكه بفضل الاداء الجماعي الصلب واستبسال خط الدفاع ومن خلفهم الحارس محمد الشامسي أمام سيل هجمات لاعبي الجيش على مدار الشوطين. وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الاربعاء المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي وهي المباراة التي سيخوضها الفريق باريحية أكثر مستفيداً من عدم استقباله لأي هدف في الذهاب.