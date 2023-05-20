شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة

ضرب شباب الأهلي موعداً مع الشارقة في 26 الجاري في نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة، عقب تخطيهما بنجاح، أمس، عقبة نصف النهائي، بفوز «فرسان دبي» على الوصل بفارق نقطتين، وبنتيجة (86-84) في مباراة جمعتهما على صالة نادي النصر، بينما احتاج «الملك» لحسم الشوط الإضافي (11-10) لانتزاع فوزه الصعب على النصر بواقع (103-102) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (92-92) في لقاء أقيم على صالة نادي شباب الأهلي.

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان انتصاره بإنهاء الربع الأول، متفوقاً بفارق 20 نقطة، وبنتيجة (31-11)، خصوصاً أن الوصل كان الأفضل في بقية مراحل اللقاء، ونجح لاعبوه في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع (25-18 و26-20 و22-17) التي لم تكن كافية للوصل في العودة بنتيجة المباراة.

بدوره تقاسم الشارقة والنصر الأفضلية في نتائج الوقت الأصلي، بنيل «الملك» الأفضلية في الربعين الأول والثالث بواقع (29-23 و22-16)، ونجاح «العميد» في فرض التعادل بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثاني والرابع (29-22 و24-19)، ما دفع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لخمس دقائق انتزع فيه الشارقة الفوز في الثانية الأخيرة عبر رمية ثلاثية ناجحة لنجمه عمر العامري.