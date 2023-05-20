«الكبار» بلا انتصارات في ثانية جولات بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

سيطرت نتيجة التعادل على أغلب لقاءات الكبار في بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، حيث تعادل لاعب المنتخب ونادي الشارقة للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير المونتينيغري كادريتش دينيس. ومن أبرز النتائج الأخرى تعادل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الايراني بارهام مقصودلو مع الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير أنتون كوروبوف، كما تعادل الأستاذ الدولي الكبيرالهندي غوكيش مع البلغاري الأستاذ الدولي الكبير ايفان تشيبارينوف.

وعلى صعيد منافسات بطولة التحدي حقق الأستاذ الاتحادي عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب المنتخب ونادي الشارقة الفوز على الدولي الهندي ديفناني كوش، فيما اكتفى لاعب المنتخب ونادي دبي للشطرنج الأستاذ الدولي سعيد اسحق بالتعادل مع الدولي الأوزبكي عبد المجيد بوتايراللاييف.