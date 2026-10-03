بعد أداء هولندا السيئ.. تشافي: ذلك خطئي كمدرب

قال تشافي هرنانديز مدرب هولندا إنه يتحمل مسؤولية ‌أداء ​فريقه الضعيف في الشوط الأول من مواجهة اليونان في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ليلة الخميس، بعد أن كان متأخراً 2-صفر، قبل أن يعود ليدرك التعادل.

وحافظت هذه النتيجة على بداية ⁠المدرب الخالية من الهزائم منذ توليه قيادة هولندا، لكن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، إذ سجل تيجاني ريندرز هدف التعادل قبل دقيقة ‌واحدة على النهاية في ملعب تومباس.

وتقدمت اليونان بهدفين قبل الاستراحة بعدما سجل فوتيس يوانيديس وجيورجيوس ماسوراس هدفي صاحب ‌الأرض، قبل أن يقلص فيرجيل فان ‌دايك الفارق قبل مرور ساعة من اللعب.

وقال تشافي «لا ‌أكون سعيداً أبداً ‌بالتعادل. لكن الشوط الأول كان سيئاً للغاية. كان ذلك خطئي كمدرب. ​ربما لم أوضح ‌الأمور للاعبين بسبب ​إجراء تغييرات كثيرة».

أجرى تشافي ⁠ثلاثة تغييرات في بداية الشوط الثاني، لتهيمن هولندا بعدها على اللقاء.

وأضاف تشافي «أحاول فقط أن أكون صادقاً، ​لأن ⁠هذه هي ⁠طبيعتي. قلت للاعبين الشيء نفسه تماماً بين الشوطين: أنا آسف، لأنني أعتقد أن هذا خطئي. انسوا الشوط الأول، ⁠والآن سنعيد تنظيم الأمور في الشوط الثاني».