المهر "مستبشر" ينتزع لقب "دارلي ستيكس" البريطاني

انتزع المهر "مستبشر" بشعار "شادويل" وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقب سباق "دارلي ستيكس" المخصص لخيول الثلاثة سنوات، الذي جرى اليوم على مضمار "نيوبري" في ختام مهرجان "دانتي" البريطاني.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة "مستبشر" إلى البقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية و33 جزء من الثانية، بفارق خمسة أطوال عن أقرب منافسيه الجواد السعودي "زرياب" بشعار مزرعة جودمونت وإشراف المدربين جون وثدي غوسدن والذي تولى قيادته الفارس روبرت هافلين للمركز الثاني، ولتواصل جياد "شادويل" تألقها بحلول الجواد "كاثاب" بالمركز الثالث بإشراف المدرب وليام هاغاس وقيادة الفارس جيم كراولي.