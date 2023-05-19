«ياشار» يخطف كأس الوثبة بـ «فارق عنق»

خطف الجواد «ياشار دي أي»، للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كو كلومانز، لقب كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بعد صراع مثير بمضمار وارجيم العريق في بلجيكا، تحت مظلة النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» لمسافة 1600 متر، وشارك في السباق تسعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 5000 يورو.

وجاء فوز «ياشار»، البالغ من العمر أربع سنوات، بفارق عنق عن «جودانيز» لذا وام جيرني، بإشراف جالي جيرني، وقيادة روي هيدنز، الذي تقدم بدوره بفارق عنق عن صاحب المركز الثالث «فيتالي» لجان كراجي بإشراف المالك نفسه، وقيادة ستيف فرانسوا، وسجل البطل زمناً قدره 1:57:95 دقيقة.