الشارقة يطلب «النصر» في كأس السلة

يدشن فريق السلة في نادي الشارقة مشواره في كأس رئيس الدولة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، بلقاء النصر على صالة نادي شباب الأهلي، ضمن الدور نصف النهائي، الذي يشهد في التوقيت ذاته وعلى صالة النصر لقاء حامل اللقب شباب الأهلي مع الوصل.

ومنحت قرعة البطولة، التي أجريت الشهر الماضي، فريق الشارقة بطاقة التأهل المباشر للدور نصف النهائي، فيما فرضت القرعة على بقية فرق البطولة خوض مواجهات الدور ربع نهائي التي جرت السبت الماضي، وأسفرت عن تحديد هوية بقية أطراف نصف النهائي، بتأهل النصر عقب فوزه على الظفرة بنتيجة (91-72)، وشباب الأهلي على البطائح (96-67)، والوصل على الوحدة (104-64).

وفي أبرز المواجهات، يتمسك الشارقة القادم من فترة راحة طويلة امتدت 29 يوماً، بحظوظه في بلوغ نهائي مسك ختام موسم مرحلة الرجال، والسعي لثاني ألقابه لهذا الموسم، بعد تتويجه سبتمبر الماضي بلقب البطولة الافتتاحية «كأس الاتحاد المفتوحة»، بفوزه حينها في النهائي على الوصل بواقع (97-88).

ويبحث النصر في مباراته أمام الشارقة، عن تكرار سيناريو نصف نهائي بطولة الدوري، حين بلغ «العميد» النهائي بفوزه على «الملك» في موقعتي الذهاب والإياب، بنتيجتي (78-75) و(99-87) على التوالي.