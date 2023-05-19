الوحدة مطالب بالتوازن والخروج بشباك نظيفة أمام الجيش

يحلّ فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكي المغربي في الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، ضمن ذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، في لقاء مطالب فيه «العنابي» بخوضه بتوازن والخروج بشباك نظيفة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل في استاد آل نهيان.

وستكون مواجهة اليوم التحدي الأقوى في مشوار الفريق في البطولة العربية، إذ كان قد تخطى منافسه البرج اللبناني بسهولة بالفوز ذهاباً 3-صفر وإياباً 1-صفر، لكن فريق الجيش سيكون خصماً قوياً إذ يتصدر ترتيب الدوري المغربي حالياً برصيد 54 نقطة بعد مرور 25 جولة وقبل خمس مباريات فقط من خط النهاية.

وأكمل الفريق تحضيراته بقيادة مدربه الهولندي آرنو بويتنويغ وبمشاركة اللاعبين جميعهم الذين رافقوا البعثة التي كانت قد حطت رحالها في الرباط، الثلاثاء الماضي، لتجنب إرهاق السفر الطويل، وخلال الحصة الختامية وضع المدرب اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها خلال اللقاء.

وكانت قائمة الفريق التي وصلت إلى المغرب شهدت حضور 22 لاعباً يتقدمهم اللاعبون أصحاب الخبرة على غرار إسماعيل مطر، محمود خميس، كما استعان بلاعبيه الأجانب المؤثرين على غرار جواو بيدرو، لوكاس بيمنتا، فاكوندو دانييل، ماتيوس بيريرا، وكانت المفاجأة مرافقة المدافع فارس جمعة للبعثة رغم غيابه عن تشكيلة الفريق في الفترة الماضية.

ومن غير المتوقع أن تشهد التشكيلة تغييرات عن التي ظل المدرب بويتنويغ يمنحها الثقة في المباريات، لكن في الوقت نفسه قد يلزم اللاعبين بالقيام بأدوار دفاعية أكثر من الهجومية تحوطاً لمنافسه المغربي الذي لا يعرف عنه الكثير، كما أن طابع اللعب الإفريقي الذي يعتمد على القوة البدنية يمكن أن يعقد من المهمة.

ويتوجب على لاعبي الوحدة الحذر البالغ من مفاتيح اللعب التي يمتلكها متصدر الدوري المغربي على غرار لاعب الجبل الأخضر ديني بورغيس ورضا سليم، كما أن الفريق مطالب بردة فعل قوية خصوصاً بعد الخروج من كأس العرش ومن قبلها كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويطمح «أصحاب السعادة» لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على استاد آل نهيان يوم الأربعاء المقبل، بهدف التأهل إلى دور المجموعات الذي تستضيفه السعودية انطلاقاً من يوليو المقبل، والالتحاق بالمجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

تشكيلة الوحدة المتوقعة

- حراسة المرمى:

محمد الشامسي.

- الدفاع:

عبدالله الكربي،

لوكاس بيمنتا، أحمد راشد،

محمود خميس.

- الوسط:

عبدالله حمد، آلان ماركيز،

أدريان داسيلفا، فاكوندو

دانيال.

- الهجوم:

ماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.