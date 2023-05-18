دعوة جنوب السودان للمشاركة في «دولية الشارقة للسلة»

استقبل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بمكتبه بمقر المجلس، لول دينج، رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة السلة، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات اللعبة، إضافة إلى تنظيم المباريات ومعسكرات إعداد الفرق، كما تمت دعوة منتخبات جنوب السودان للمشاركة في بطولة الشارقة الدولية للمراحل السنية (البراعم، الأشبال والناشئين)، التي ستقام نسختها الثالثة في ديسمبر المقبل، وتم في نهاية اللقاء تبادل الدروع، والتقاط الصور التذكارية. تجدر الإشارة إلى أن لول دينج يتمتع بخبرة كبيرة في كرة السلة، ويعد من أساطير دوري المحترفين الأميركي، حيث لعب 15 موسماً مع نادي شيكاغو بولز وفرق أخرى، قبل أن يعتزل في عام 2019 ويعود إلى بلده، حيث تولى أولاً تدريب المنتخب، ثم رئاسة الاتحاد.